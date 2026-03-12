Il meteo del 13 marzo a Olbia e in Gallura

II meteo a Olbia.
Per domani, venerdì 13 marzo, a Olbia si prevede ancora una giornata instabile per quanto riguarda il meteo. A Olbia e in Gallura si prevede un cielo prevalentemente caratterizzato da pioggia leggera durante le ore diurne, con una probabilità di precipitazioni attestata al 30%.
Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 14°C, accompagnate da un tasso di umidità piuttosto alto, intorno al 78%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 10 mph, mentre l’indice UV rimarrà su valori moderati pari a 4. Nel corso della serata, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi leggermente virando verso un cielo