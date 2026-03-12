Auto contro moto nel centro di Olbia: ferito un minorenne

Grave incidente stradale a Olbia.

Questo pomeriggio, intorno alle 19, in via D’Annunzio, a Olbia, si è verificato un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’automobile e una moto si sono scontrate, causando il ferimento del conducente del motociclo.

Il ragazzo ferito, un minorenne, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II in codice arancione. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite dallo scontro con l’auto. L’incidente è avvenuto nell’incrocio che collega la trafficata via Gabriele D’Annunzio con via Limbara. All’incidente hanno assistito spaventate numerose persone, tra passanti e clienti del bar e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale di Olbia e un’autoambulanza del Soccorso Sardo, che hanno prestato le prime cure al ragazzino coinvolto. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento e tra le ipotesi una precedenza non rispettata.

