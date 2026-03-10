Il meteo di mercoledì 11 marzo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia.
Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 11 marzo, delineano uno scenario caratterizzato da una spiccata variabilità su Olbia. La mattinata sarà segnata da piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesta al 45%, invitando i cittadini a non dimenticare l’ombrello. Nonostante l’umidità piuttosto elevata del 73%, le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che toccherà i 18°C durante le ore diurne e una minima che scenderà fino a 9°C nel corso della notte.
Il vento soffierà debole da est con una velocità di 4 mph, contribuendo a mantenere un’atmosfera calma ma uggiosa. Verso sera si assisterà a un graduale esaurimento dei fenomeni piovosi, lasciando spazio a un cielo prevalentemente nuvoloso con una probabilità di pioggia che scenderà al 20%. L’indice UV resterà basso, con un valore di 3, a conferma di una giornata dominata dalla copertura nuvolosa che concederà pochi spazi al sole.