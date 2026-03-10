Lavori all’ospedale di La Maddalena, ma non chiuderà nessun servizio

Lavori all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

La Asl Gallura, in stretta sinergia con l’assessorato regionale alla Sanità, sta portando avanti con decisione il cronoprogramma per la nascita dell’Ospedale di Comunità presso il presidio Paolo Merlo di La Maddalena. L’intervento non si limita a una semplice riorganizzazione, ma prevede una profonda ottimizzazione degli spazi esistenti attraverso lavori di ristrutturazione mirati a rendere la struttura moderna e funzionale alle nuove esigenze assistenziali del territorio. Questo progetto rappresenta un investimento strategico per l’isola, volto a potenziare la rete di cure intermedie senza intaccare minimamente l’offerta sanitaria attuale.

Le autorità sanitarie tengono infatti a rassicurare la popolazione locale in merito alla continuità delle prestazioni, smentendo categoricamente qualsiasi ipotesi di smantellamento dei servizi esistenti all’interno del presidio. Sebbene l’apertura dei cantieri e la movimentazione dei reparti possano generare alcuni inevitabili intoppi logistici, ogni eventuale disagio arrecato all’utenza è da considerarsi strettamente temporaneo e strumentale al completamento dell’opera.

L’obiettivo primario resta quello di rispettare le scadenze prefissate, consegnando ai cittadini una struttura potenziata e capace di rispondere in modo più capillare ai bisogni di salute della comunità isolana.

