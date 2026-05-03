Olbia, le previsioni meteo di lunedì 4 maggio 2026

Le previsioni meteo di Olbia.
Un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso a Olbia nella giornata di lunedì 4 maggio, quando il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con addensamenti in aumento nel corso delle ore. Durante il pomeriggio è previsto l’arrivo di deboli precipitazioni, con un accumulo complessivo stimato intorno a 0,9 millimetri. In serata, tuttavia, la situazione tenderà a migliorare con il ritorno di ampie schiarite che riporteranno condizioni più stabili sul territorio.
Per quanto riguarda le temperature, i valori oscilleranno tra una minima di 14 gradi e una massima di 22 gradi. Sul fronte dei venti, al mattino soffieranno con intensità moderata dai quadranti orientali, in particolare da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio si intensificheranno risultando tesi e provenienti da Sud-Sudest.