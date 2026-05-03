Bilancio Palau, investimenti per 8,5 milioni e conti in ordine

Il bilancio comunale di Palau.

Con l’approvazione avvenuta il 28 aprile da parte del Consiglio comunale di Palau, il Rendiconto della gestione relativo al 2025 ha ricevuto il via libera dell’assemblea, delineando un quadro contabile caratterizzato da equilibrio tra entrate e uscite. Il documento si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 15,6 milioni di euro, risultato che registra un incremento rispetto all’esercizio precedente, mentre il rispetto del pareggio di bilancio risulta confermato. Sul fronte della liquidità, la gestione di cassa mantiene valori positivi con un fondo finale che supera i 24 milioni di euro.

Una parte dell’avanzo complessivo risulta destinata a vincoli di legge o accantonamenti legati a obblighi già definiti, oltre che a interventi programmati dall’ente. All’interno di queste risorse, una quota superiore ai 3,2 milioni di euro viene indicata come libera e quindi utilizzabile dall’amministrazione per successive decisioni di spesa. Tali disponibilità potranno essere impiegate attraverso ulteriori provvedimenti per interventi sul territorio, per il rafforzamento dei servizi rivolti alla cittadinanza e per nuovi investimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di bilancio pubblico.

Nel corso dell’anno di riferimento risultano essere stati impegnati complessivamente oltre 22 milioni di euro, con una ripartizione che comprende circa 11,7 milioni destinati alla spesa corrente e circa 8,5 milioni indirizzati agli investimenti. Le risorse sono state utilizzate in diversi ambiti di intervento che includono ambiente, mobilità, politiche sociali, settore turistico e servizi generali.

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