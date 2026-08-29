Olbia, le previsioni meteo per domenica 30 agosto 2026

Cielo sereno sole previsioni meteo Olbia

29 Agosto 2026

di Giulia Rago

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una domenica all’insegna del cielo sereno a Olbia. Per il 30 agosto le previsioni di 3bMeteo indicano sole splendente per l’intera giornata, con condizioni di stabilità e assenza di fenomeni significativi.

La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, mentre la minima si fermerà a 23 gradi. Nel corso della giornata è attesa anche una variazione nella ventilazione: al mattino i venti saranno moderati da Nordovest, mentre nel pomeriggio aumenteranno d’intensità, risultando tesi e provenienti da Ovest-Nordovest. Sul fronte del mare, invece, non sono previste particolari criticità, con condizioni di mare poco mosso.

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