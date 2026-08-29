Olbia, le previsioni meteo per domenica 30 agosto 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una domenica all’insegna del cielo sereno a Olbia. Per il 30 agosto le previsioni di 3bMeteo indicano sole splendente per l’intera giornata, con condizioni di stabilità e assenza di fenomeni significativi.

La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, mentre la minima si fermerà a 23 gradi. Nel corso della giornata è attesa anche una variazione nella ventilazione: al mattino i venti saranno moderati da Nordovest, mentre nel pomeriggio aumenteranno d’intensità, risultando tesi e provenienti da Ovest-Nordovest. Sul fronte del mare, invece, non sono previste particolari criticità, con condizioni di mare poco mosso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui