Il sindaco apre le porte a cittadini e dipendenti a Tempio Pausania

L’incontro tra il sindaco di Tempio Pausania e il sindaco Gianna Masu.

A Tempio Pausania il sindaco Gianna Masu apre nuovi momenti di confronto diretto con cittadini e personale comunale. L’amministrazione ha comunicato le modalità e gli orari per poter incontrare il primo cittadino, stabilendo appuntamenti distinti in base ai destinatari.

I cittadini potranno essere ricevuti ogni giovedì, dalle 15 alle 18, esclusivamente previo appuntamento. Per fissare l’incontro è necessario contattare la segreteria del sindaco al numero 079/679926. Una fascia dedicata è invece prevista per i dipendenti comunali. Il personale potrà incontrare il sindaco ogni martedì mattina, dalle 8 alle 10, anche in questo caso dopo aver concordato preventivamente l’appuntamento con la segreteria.

La prenotazione anticipata è richiesta per consentire una corretta organizzazione degli incontri e la gestione degli appuntamenti. L’iniziativa è stata resa nota dal Comune di Tempio Pausania con un avviso pubblicato il 28 agosto.

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