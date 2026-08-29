Rischio incendi alto, scatta l’allerta arancione a Olbia e in Gallura

Il rischio incendi a Olbia e in Gallura.

Sale il livello di attenzione sul fronte degli incendi in vista di domani, domenica 30 agosto. La Direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino che indica una pericolosità alta, codice arancione, per la Zona D, comprendente Olbia e una parte significativa della Gallura.

L’allerta sarà in vigore per l’intera giornata, dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domenica. Per l’area interessata è stata inoltre disposta la fase operativa regionale di “attenzione rinforzata“, a indicare una situazione che richiede particolare vigilanza e una risposta pronta in caso di eventuali focolai. In caso di evoluzione particolarmente critica, potrebbe quindi rendersi necessario anche l’intervento della flotta aerea statale.

L’allerta richiama dunque alla massima prudenza nelle aree rurali e periurbane, soprattutto nelle attività che potrebbero accidentalmente provocare un innesco. La giornata di domani sarà caratterizzata da un livello di attenzione elevato per il rischio incendi, con le strutture operative chiamate a mantenere alta la sorveglianza sul territorio.

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