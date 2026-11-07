Olbia, le previsioni meteo per domenica 8 novembre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.
Una giornata senza piogge e con condizioni meteorologiche nel complesso favorevoli: è questo lo scenario previsto per domenica 8 novembre a Olbia da 3bMeteo.
Il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso per tutta la giornata, lasciando spazio a condizioni stabili. Sul fronte delle temperature, la massima raggiungerà i 19 gradi, mentre nelle ore più fredde la minima scenderà fino a 9 gradi. Venti deboli da Ovest-Sudovest al mattino, in rinforzo nel pomeriggio, quando soffieranno con intensità moderata da Est. Non sono attese precipitazioni e anche il mare resterà poco mosso.