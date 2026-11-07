Buono libri a Olbia, scontrini e fatture entro il 20 novembre

Ultimi giorni per integrare le domande già presentate

Le famiglie di Olbia che hanno richiesto il buono libri per l’anno scolastico 2026/2027 devono trasmettere la documentazione delle spese sostenute entro venerdì 20 novembre. La comunicazione arriva dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Sabrina Serra, e riguarda i cittadini che hanno già presentato domanda e sono in possesso del relativo numero di protocollo. Per completare la procedura occorre inviare scontrini o fatture che dimostrino l’acquisto dei libri di testo. I documenti servono agli uffici comunali per procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti agli aventi diritto.

Come inviare scontrini e fatture.

La documentazione deve essere trasmessa all’indirizzo [email protected]. Nell’oggetto dell’email devono essere riportati la dicitura “Integrazione domanda buono libri”, il numero di protocollo della domanda, il nominativo di chi ha richiesto il beneficio e quello dello studente beneficiario. La scadenza fissata dal Comune è venerdì 20 novembre. Per chiarimenti sono disponibili i numeri 0789/52084 e 0789/52085, oppure gli indirizzi [email protected] e [email protected].

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