Due appuntamenti al Pala Deiana il 29 novembre e il 13 dicembre.

Olbia si prepara a ospitare due appuntamenti storici della Kan Judo Olbia. Domenica 29 novembre tornerà il 23° Trofeo Judo in Action, Memorial Roberto Spano, mentre il 13 dicembre si svolgerà il 22° Trofeo Baby Ippon, Memorial Gioele Putzu. Entrambe le manifestazioni sono in programma al Palasport Amedeo Deiana, nella Cittadella Sportiva Fausto Noce. Il Judo in Action riprende dopo diversi anni di assenza, dovuta prima all’emergenza sanitaria e successivamente ai lavori di ristrutturazione dell’impianto. La competizione si svolgerà dalle 9:30 alle 14, con ingresso gratuito per il pubblico.

Al Judo in Action attesi circa 200 atleti.

La Kan Judo Olbia ha invitato 38 società sportive sarde e prevede la partecipazione di circa 200 atleti, appartenenti alle classi Esordienti, Cadetti, Junior e Senior. Sono annunciati anche club provenienti dalla Corsica. Sul parquet del palasport verranno allestiti due tatami. La squadra di casa sarà guidata dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, con la collaborazione di Gavino Carta e Mario Fusaro. Nel corso della manifestazione è prevista anche un’esibizione del settore giovanile, accompagnata da un momento di raccoglimento in memoria di Roberto Spano. Il secondo appuntamento, domenica 13 dicembre, sarà dedicato ai giovani judoka con il Trofeo Baby Ippon, intitolato alla memoria di Gioele Putzu. Per informazioni sulle manifestazioni è disponibile il numero 338/3896070.

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