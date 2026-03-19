Le previsioni del tempo per venerdì 20 marzo a Olbia e in Gallura

Secondo le previsioni del tempo a Olbia e in Gallura, la giornata di venerdì 20 marzo sarà caratterizzata da tempo instabile e perturbato. Il cielo si presenterà coperto fin dal mattino. Sono previste piogge diffuse, più probabili lungo la fascia costiera e nelle aree esposte ai venti orientali. I fenomeni potranno risultare a tratti moderati. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno, anche se alternate a pause. Il contesto resterà comunque instabile.

Temperature e venti

Le temperature saranno in diminuzione. Le minime si manterranno tra 9 e 10 gradi, mentre le massime si fermeranno intorno ai 13-14 gradi. I venti soffieranno moderati o a tratti forti da levante o scirocco, soprattutto sulla costa. Il mare sarà mosso o molto mosso. L’umidità sarà elevata per tutta la giornata, con una sensazione di freddo accentuata dal vento.

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