Il sindaco di Monti chiude la sua era con un bilancio da 14 milioni

Il sindaco di Monti e il suo ultimo bilancio per il paese.

Il Comune di Monti ha approvato un bilancio di previsione di 14 milioni di euro per l’esercizio 2026. Lo ha annunciato nella sua pagina ufficiale il sindaco Emanuele Mutzu come il suo ultimo bilancio da sindaco. Il primo cittadino si dichiara soddisfatto dall’approvazione del bilancio che ”ripaga del lavoro di questi 16 anni di mandato”.

LEGGI ANCHE: Il sindaco Addis soddisfatto per il 2025: ”Tempio città viva”

Mutzu ha detto che è stato un ”impegno a 360 gradi, per reperire le risorse, seguire le fasi di progettazione, appalto ed esecuzione, garantire i servizi essenziali della comunità, con la consapevolezza che ogni scelta, ogni sacrificio ed ogni risultato hanno sempre avuto un unico vero destinatario: il cittadino, per il quale ho cercato di amministrare con responsabilità, rispetto e cuore”, ha detto tramite la sua pagina ufficiale social.

Il primo cittadino ha svelato di accusare un po’ di stanchezza dopo anni di duro lavoro e ”dunque è giusto creare nuovi stimoli e nuove motivazioni nell’azione amministrativa”. Il sindaco di Monti ha sottolineato la complessità del mandato amministrativo, evidenziando come, a fronte di quanto già realizzato, restino ancora numerosi obiettivi da raggiungere.

Ha annunciato un importante piano di investimenti che spazia dalle grandi infrastrutture, come la nuova scuola e i due interventi di mitigazione del rischio idraulico, a opere più piccole ma significative per la comunità: tra queste, il nuovo campo di calcio a 7, la palestra all’aperto, il parco giochi a Su Canale e la “casa delle associazioni”. Il primo cittadino ha inoltre garantito l’impegno costante nella manutenzione stradale e degli immobili, oltre al potenziamento dei servizi rivolti alla persona e agli anziani.

”Questo giusto mix nel gruppo di amministratori garantisce continuità ed efficienza nell’azione amministrativa, assieme al supporto imprescindibile dei nostri dipendenti ed operai comunali ai quali va il mio sentito ringraziamento. Senza una pianta organica efficiente anche il più bravo degli amministratori rimarrebbe inerme”, ha concluso il primo cittadino sui social.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui