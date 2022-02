Va in pensione il maresciallo dei carabinieri di Monti e Telti.

Dopo anni di servizio, il comandante della stazione dei carabinieri di Monti e Telti, il maresciallo Bruno De Petrillo, ieri si è congedato ed è andato in pensione.

“Grazie al suo grande rispetto per le istituzioni in questi anni è stato un esempio di integrità e dedizione, mostrando un forte spirito di abnegazione. Stimato da tutta la comunità montina, ha svolto il suo servizio con grande disponibilità e sensibilità verso i cittadini – ha commentato il sindaco, Emanuele Mutzu -. A nome di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale auguriamo al maresciallo De Petrillo un meritato riposo, ricco di nuove soddisfazioni, a coronamento di una brillante carriera“.

La notizia ha circolato anche a Telti, tra le vie e i negozi, destando un po’ di comprensibile stupore, sorpresa e inevitabili riflessioni nella gente del posto. “C’è sempre un velo di malinconia quando una storia finisce. Se poi questa vicenda riguarda persone che abbiamo imparato a conoscere e con le quali è stato possibile condividere tanti momenti della nostra vita allora il passaggio temporale assume le sembianze di una esperienza che lascia qualche inevitabile rimpianto, molta emozione e pensieri in libera uscita – lo ricorda il sindaco, Domenico Vittorio Pinducciu -. Non può non essere così quando si conclude una parte ancorché lunga di vita, non solo professionale, di una persona che ha avuto l’onere e allo stesso tempo il privilegio di vivere in diretta la storia degli ultimi decenni della nostra comunità. Tra l’altro, da un osservatorio molto particolare quale può essere il comando di una stazione dell’Arma“.

Il maresciallo Bruno De Petrillo ha saputo conquistare la stima e la gratitudine di tanti cittadini di Telti e di Monti, su questi due Comuni si esercita la giurisdizione della locale stazione dei carabinieri, che hanno potuto sperimentare la sua straordinaria competenza unita ad una rara sensibilità. Il lavoro del comandante in tutti questi anni è sempre stato contraddistinto da una serie di aspetti tutt’altro che decorativi: dedizione nei riguardi del servizio; disponibilità per tutte le evenienze; capacità operativa certificata da mille occasioni; cortesia e attenzione soprattutto per le persone più deboli.

“Nel giorno che segna il termine del suo servizio di comandante della stazione dei carabinieri, vogliamo unirci anche noi ai molteplici attestati di stima e gratitudine che gli giungono da tante parti e augurargli una meritata felice pensione, confortata dal calore degli affetti familiari e dalla sincera amicizia e riconoscenza della intera comunità locale“, ha concluso Pinducciu.