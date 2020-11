La situazione coronavirus a Monti.

Sono sei i casi di coronavirus rilevati a Monti e comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica al sindaco Emanuele Mutzu. Uno di essi è ospedalizzato mentre gli altri si trovano in isolamento domiciliare.

Nel corso della settimana sono stati circa quindici i tamponi eseguiti a Monti da parte dell’Ats, alcuni già processati con esito negativo mentre per gli altri si sta ancora attendendo gli esiti. “Invito ancora i cittadini ad assumere comportamenti più prudenti rispetto al passato e a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al coronavirus – ha commentato il primo cittadino – . Sollecito il rispetto delle prescrizioni di legge tra cui l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia in luoghi pubblici che privati”.

