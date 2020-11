Coronavirus, la Assl di Olbia spiega cosa fare in caso di sintomi sospetti

Le indicazioni della Assl di Olbia.

La crescita esponenziale della curva epidemiologica e il conseguente incremento della richiesta di assistenza da parte della popolazione Gallurese ha posto la necessità di attivare una Tavola Rotonda fra Medicina del Territorio, 118, Pronto Soccorso, attori principali nella gestione di questa emergenza sanitaria.

In attesa della messa appunto di un protocollo sanitario condiviso fra le parti, peraltro già in essere in fase sperimentale, si invita tutta la popolazione ad un utilizzo razionale dei Servizi di Emergenza Urgenza, al fine di garantirne la massima efficienza operativa.

Tutti i cittadini che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria, o sospetta per patologia da coronavirus, dovranno fare riferimento al proprio Medico di Medicina Generale che, valutato il caso clinico, deciderà quale percorso sanitario intraprendere in accordo con il 118 e il Pronto Soccorso.

Si ricorda che la Ats Assl Olbia ha messo a disposizione della popolazione dei numeri di telefono dedicati attraverso i quali richiedere informazioni sulla ricezione via mail dell’esito del tampone, ma anche informazioni generali su quarantene, esecuzione dei tamponi, assistenza domiciliare: 0789 552 678 – 0789 552185.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14 e 30 alle 16 e 30. Per avere informazioni, inoltre, la popolazione può inviare una mail all’indirizzo covid19.olbia@atssardegna.it



per richiedere l’invio del referto o di certificazioni inviare una mail all’indirizzo referticovid19.olbia@atssardegna.it

L’esito dei tamponi per il Nuovo Coronavirus è ora consultabile e scaricabile anche dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico: fse.sardegnasalute.it

