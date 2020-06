Il 12 luglio via ai lavori.

Partiranno il 12 luglio i lavori per il campo sportivo comunale di Monti “Gavino Mameli” che, con un finanziamento complessivo di oltre un milione e duecentomila euro, cambierà totalmente volto.

Un percorso partito nel 2017, che dopo i lavori per la scuola, crea un altro tassello per un piano di sviluppo del territorio che passa anche dallo sport. Il campo sportivo sarà rimodernato, comprendendo le tribune e l’area parcheggi e creando un collegamento con il vicino centro sportivo polivalente con il duplice intento di riavvicinare i giovani del paese allo sport e creare un polo sportivo di riferimento per la vicina città di Olbia, anche in chiave di sviluppo.

“Nel 2017 – commenta il sindaco di Monti Emanuele Mutzu – la Comunità Montana del Monte Acuto e l’Unione dei Comuni della Riviera di Gallura iniziavano un percorso condiviso che, partendo dalla base, aveva l’obiettivo di creare un piano di sviluppo del territorio. Dopo anni di lavoro si concretizza il sogno della nostra amministrazione e del nostro paese: si realizza un’area sportiva moderna e di primo livello”

(Visited 72 times, 72 visits today)