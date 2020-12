La morte di un pensionato a Monti.

Era uscito di casa per andare a fare alcuni lavori in campagna, ma non vedendolo più tornare, ieri sera, i familiari hanno dato l’allarme. I soccorsi l’hanno trovato esanime nel terreno, stroncato forse da un malore.

La tragedia si è consumata a Monti. La vittima è un pensionato di 76 anni. I familiari hanno raccontato che l’uomo era uscito il primo pomeriggio per andare in campagna. Purtroppo non ha più fatto ritorno a casa.

