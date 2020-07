Il malore all’assessore regionale Sanna.

Sta meglio l’assessore regionale all’Urbanistica Quirico Sanna. Certo, la paura c’è stata. Alla fine di un lungo dibattito ieri in Consiglio regionale, affrontando il Ppr (Piano paesaggistico regionale), l’assessore ha accusato un malore al termine di una accorato intervento.

Sanna si è allontanato dall’Aula, si è messo a riposo e dopo alcuni minuti è rientrato in Aula tra gli applausi di tutti. Adesso Sanna sta meglio ed è tornato normalmente al lavoro. La battaglia in Consiglio regionale non è ancora terminata.

