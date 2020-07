La tragedia questa mattina.

Tragedia questa mattina a Nuoro dove una donna di 84 anni è morta cadendo dal balcone.

La donna probabilmente si è sporta troppo perdendo l’equilibrio dal balcone di casa che da in un cortile privato. A dare l’allarme sono stati alcuni suoi familiari. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, ma per l’anziana non c’era già nulla da fare.

