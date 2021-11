Di 81 anni (ved. Carola).

E’ tornata alla casa del Padre all’età di 81 anni Maria Debidda (ved. Carola). Ne danno il triste annuncio i figli Piera con Tommaso, Luca con Emanuela, Caterina con Francesco, Giovanna, i nipoti Mirko, Nicolò, Caterina, Mario, Federica e Andrea, la pronipote Isabel, le sorelle, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 10 novembre alle ore 15 nella Chiesa Stella Maris di Porto Cervo partendo dall’abitazione dell’estinta in via della Gomena. Dopo il rito religioso il feretro proseguirà per il cimitero di Sant’Antonio di Gallura.

Porto Cervo, 9 novembre 2021.