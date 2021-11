I danni del maltempo ad Arzachena.

Il maltempo crea ancora danni ad Arzachena che continua a essere colpita da violente perturbazioni. La circonvallazione e viale Costa Smeralda sono le zone più colpite.

Stamattina, alle ore cinque circa, il manto stradale della circonvallazione di Arzachena, all’altezza del rifornitore Fiamma 2000 ha ceduto per le forti piogge formando una voragine che ha inghiottito un’auto di passaggio. Il conducente è rimasto illeso e il veicolo è stato rimosso dall’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Altre zone della circonvallazione sono state interessate da accumulo di detriti trasportati dall’acqua che stanno venendo rimossi in queste ore. Le autorità hanno chiuso la strada e dirottato il traffico verso il centro abitato.

Si registrano danni anche nel centro abitato, lungo viale Costa Smeralda, dove l’acqua ha invaso scantinati al di sotto del livello della strada con danni principalmente ai privati. Vigili del fuoco, protezione civile e barracelli sono in attività per liberare le abitazioni dal fango. Le pompe idrovore sono entrate in azione anche all’interno della caserma dei vigili del fuoco per liberarla dal fango.

Il sindaco Roberto Ragnedda fa presente che la situazione “è grave ma sotto controllo“. “Stiamo andando avanti con le nostre forze, ma non è possibile ancora per molto” spiega allarmato. Per questo il Comune di Arzachena ha dichiarato lo stato di calamità naturale e ha aperto un canale con la regione Sardegna.

“I canali pubblici sono stati puliti, questo ha evitato situazioni ancora più complicate, i problemi si sono avuti in altre situazioni come i canali tombati, dove sappiamo che prima o poi l’acqua si riprende il suo spazio” spiega Ragnedda.

“La situazione emergenziale non è ancora terminata e l’allerta meterologica continuerà per questa notte” ricorda il sindaco, raccomandando ai propri concittadini di “rimanere il più possibile a casa, evitando piani bassi e scantinati e contattare i numeri di riferimento per le emergenze”.