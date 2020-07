Il webinar dell’aeroporto di Olbia.

Un webinar per incontrarsi e per scoprire nuovi scenari per il futuro prossimo. Malgrado il distanziamento sociale, il nuovo aeroporto di Olbia costruisce comunità o, per meglio dire, community. È andato infatti in diretta, nei giorni scorsi, sul canale Facebook Olbia Airport, un interessante incontro live, un tavolo di discussione che ha coinvolto gli addetti ai lavori dello scalo sardo, le compagnie, i tecnici.

Un brainstorming che, nelle sue statistiche e nella spiegazione delle strategie 2020, ha voluto restituire fiducia sul futuro prossimo del turismo isolano, attraverso il forecast delle presenze e degli arrivi, l’impegno e i programmi in corso d’opera. Un’idea, questa del webinar, che ha saputo includere e coinvolgere attraverso l’opportunità di commentare e scrivere messaggi in tempo reale.

In questo percorso che viaggia verso una nuova normalità, appuntamenti come questo, oltre alla loro funzione istituzionale, sanno restituirci spunti di ottimismo e voglia di fare, mantenendoci “connessi” al progetto di un’estate tutta da costruire.

