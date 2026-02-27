A Olbia un open day per l’udito: visite ed esami gratuiti

A Olbia visite ed esami gratuiti nell’open day per l’udito.

Un Open Day a Olbia per verificare l’udito delle persone e sensibilizzare i cittadini sul tema della sordità. L’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II, afferente all’Unità Operativa di Chirurgia Generale diretta dalla dottoressa Sara Gobbi, promuove un’importante iniziativa in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, in programma il 3 marzo.

Su prenotazione all’open day a Olbia verranno offerte visite ed esami a cura dei Responsabili dell’Ambulatorio dell’Asl Gallura, il Dottor Ivano Bruno Bertetto e la Dottoressa Selena Melis.

La data.

L’Open Day è in programma il 3 marzo, ma per prenotare si dovrà telefonare nella sola giornata del 2 marzo, dalle 10 alle 12, al numero 0789 552801. I pazienti che intendono aderire all’iniziativa non devono essere stati valutati precedentemente, in modo da garantire un’opportunità di partecipazione all’utenza che accede per la prima volta a questa tipologia di servizio. Il controllo dell’udito, come ricorda anche l’Oms, è fondamentale. Spesso i primi segnali vengono sottovalutati, ma intervenire precocemente può fare la differenza, evitando isolamento, riduzione della qualità della vita, affaticamento mentale e declino cognitivo nel tempo.

