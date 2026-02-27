La Maddalena, giovani studenti custodi del mare dell’arcipelago

Il progetto a La Maddalena.

L’arcipelago de La Maddalena si conferma il cuore pulsante di una rivoluzione culturale che affida alle nuove generazioni il compito di proteggere un paradiso unico al mondo. Attraverso un progetto che unisce le scuole primarie e gli istituti paritari del territorio, l’isola trasforma i suoi ragazzi in sentinelle attive del mare e della biodiversità.

La terza edizione.

L’iniziativa di educazione ambientale denominato Delfini Guardiani, ideato dalla Fondazione Marevivo con il supporto di MSC Foundation, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla crisi climatica e sulla protezione degli ecosistemi. Durante l’anno scolastico attuale l’iniziativa coinvolge oltre milleseicento studenti e trecentocinquanta insegnanti distribuiti tra le scuole primarie e secondarie di primo grado delle isole della Maddalena, d’Elba, Capraia, Ustica, delle Egadi, delle Eolie e della città di Milazzo.

In Sardegna l’iniziativa giunge alla sua terza edizione consecutiva grazie al patrocinio del Comune e del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, interessando i plessi scolastici Moneta e Carducci dell’Istituto Comprensivo Emanuela Loi e l’Istituto paritario San Vincenzo per un totale di oltre centonovanta alunni impegnati nel percorso didattico. L’obiettivo principale è fornire ai giovani gli strumenti necessari per conoscere il mare e il proprio territorio comprendendo i rischi legati all’inquinamento e alla perdita di biodiversità.

Il riconoscimento ai ragazzi.

Una volta completato l’itinerario formativo di durata triennale i ragazzi ottengono una tessera speciale che li nomina simbolicamente custodi del proprio ambiente. Questo riconoscimento permette loro di presentarsi autonomamente presso gli uffici del Comune, della Guardia Costiera o degli enti parco per segnalare eventuali criticità ambientali o suggerire comportamenti virtuosi. Secondo i responsabili di Marevivo il successo del programma deriva dalla collaborazione efficace tra istituzioni pubbliche e realtà private che scelgono di investire concretamente nel futuro dei cittadini di domani attraverso una rete territoriale solida.

