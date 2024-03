Degrado e violenze in centro Olbia, nuova stretta sull’alcol

Il sindaco di Olbia firma una nuova ordinanza contro le violenze.

Il Sindaco Settimo Nizzi ha firmato una nuova ordinanza volta alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana.

“A seguito di segnalazioni ricevute e fatti accaduti, è emersa la necessità di proseguire con azioni volte a tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei

nostri concittadini – afferma il Primo Cittadino –. Per questo, abbiamo adottato una nuova ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in alcune aree della città”.

Nello specifico, l’ordinanza n. 14/2024 vieta, dalle ore 00,00 alle 24,00, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione nelle vie e piazze indicate. Da questo divieto sono ovviamente esclusi i locali e le loro aree esterne, come ad esempio i dehors.

Le vie del centro storico.



· Corso Umberto;

· piazza Regina Margherita;

· via Regina Elena;

· piazza Crispi;

· via Sassari;

· via Acquedotto;

· piazza Matteotti;

· piazza Mercato;

· via Dettori;

· via Bari;

· via Vittorio Veneto;

· via Armando Diaz;

· via Fiume d’Italia;

· via San Simplicio;

· via Brigata Sassari;

· piazza Brigata Sassari;

· piazza San Gallo.



Il provvedimento va ad aggiungersi a quello adottato qualche settimana fa che dispone la chiusura, dalle ore 20,00 alle 07,00, di tutti gli esercizi di vicinato di generi alimentari in alcune aree di Olbia. La finalità è sempre quella di tutelare la quiete pubblica, la tranquillità dei residenti, il patrimonio storico-architettonico della città e l’arredo urbano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui