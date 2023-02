Acqua di nuovo potabile a Olbia.

È stata revocata l’ordinanza sindacale che prevedeva il divieto di utilizzo ai fini alimentari l’acqua erogata nella città di Olbia nel quartiere Isticadeddu. Il provvedimento era stato redatto, d’urgenza, lo scorso 20 gennaio.

In particolare si ordinava il divieto dell’utilizzo dell’acqua ai fini alimentari, in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili, alimentare e lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale.