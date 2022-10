Affitta una casa a Olbia, ma è una truffa: “Fate attenzione”

La truffa a Olbia.

“Affitto una casa a Olbia. Info sotto”. Recita così il messaggio pubblicato da Anna Melis, che all’annuncio ha corredato una serie di scatti fotografici. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le foto sono state rubate e che la sedicente Anna Melis in realtà sia un account fake.

Ad accorgersi del falso è stata la proprietaria della struttura, che ha chiarito come l’abitazione non si trovi nel luogo indicato. “Scusate, questa casa è mia e non sta a Olbia – precisa Ilenia Saba -. È una truffa, fate attenzione”.

La truffatrice non ha colpito solo a Olbia, ma anche in Costa Paradiso e a Valledoria. In tutti i casi ha postato diverse foto millantando il possesso di diverse abitazioni, poi rivelatesi inesistenti.