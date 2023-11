A Nuoro e Olbia i seminari Foncoop Agci.

Nell’ambito della promozione degli strumenti operativi a favore delle proprie associate, FONCOOP rappresenta un’opportunità importante, pertanto al fine di diffondere e incentivare l’utilizzo del Fondo nei giorni scorsi, accogliendo la proposta del Vicepresidente AGCI Sardegna, Giovanni Loi, il presidente AGCI Gallura Nuoro, Michele Fiori, ha dato mandato al direttore Filippo Sanna di organizzare e promuovere alcuni eventi sui due territori di competenza dell’Interprovinciale AGCI del Nord Est dell’Isola.

Giovedì 23 novembre si sono quindi svolti i seminari nelle sedi dell’Associazione, al mattino a Nuoro in Via Mons. Cogoni n.24, presente il presidente FONCOOP, dr. Giuseppe Gizzi, i summenzionati presidenti Loi e Fiori, Luigi Pisu e vari dirigenti delle cooperative della zona di Nuoro. La riunione è stata, anche, l’occasione per dialogare con l’ AGC Sardegna – Agenzia Formativa di bandiera, sui futuri corsi per il 2024 e, infine, con lo Sportello Imprese AGCI Sardegna ha fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo i finanziamenti europei della nuova programmazione 2023-2027. Il Presidente Giuseppe Gizzi ha illustrato le opportunità di FONCOOP che, gratuitamente, consente di accantonare e utilizzare per ogni imporesa aderente un plafond di risorse da utilizzarsi per la formazione. I nuovi Avvisi sono sempre a disposizione dei cooperatori.

Una grande opportunità che si affianca all’utilizzo degli strumenti finanziari per le cooperative sia Europei, che Nazionali e Regionali per i quali lo Sportello Agci Cooperative di AGCI Sardegna tramite il dr. Luigi Pisu fornisce il supporto e la consulenza. Nel pomeriggio l’incontro è stato replicato nella sede AGCI di via Alessandro Volta 45 in Olbia, con lo stesso schema di Nuoro, e l’aggiunta di un approfondimento rivolto alle cooperative sociali presenti. In questo frangente, Giuseppe Gizzi è intervenuto nel suo ruolo di Responsabile AGCI Nazionale per le relazioni industriali, condividendo con la dirigenza Territoriale gli sviluppi dei Tavoli per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO. Al termine delle sessioni di lavoro il Presidente Michele Fiori ha ringraziato il Presidente Foncoop Giuseppe Gizzi, il Presidente Giovanni Loi l’attività di coordinamento, Luigi Pisu e le Cooperative che hanno aderito all’iniziativa.

