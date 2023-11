La carrozzina è stata rubata da ignoti e gettata in strada a Olbia.

Qualcuno ha rubato una carrozzina dal Pronto soccorso di Olbia e poi l’ha gettata come un rifiuto in via Andrea Doria. Sono stati alcuni passanti a notarla e a contattare Antonio Tango Dessì, soprannominato il sindaco dei poveri per il suo impegno verso le persone che hanno problemi economici in città.

L’uomo l’ha riportata al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II e accolto dalla primaria Bernarda Crisafulli. “Non ho capito cosa salta in testa a fare un gesto così brutto. Già le carrozzine sono poche e vi permettete di portarle via”, ha scritto Antonio Tango sulla sua pagina e aggiungendo “missione compiuta”. Il gesto ha commosso il web, che si è complimentato per l’impegno del “sindaco dei poveri” a fianco dei più deboli.

Non è la prima volta che le sedie a rotelle vengono rubate dal Pronto soccorso di Olbia. Era già successo quasi un anno fa, dove un paziente aveva compiuto un furto simile e poi aveva molestato i clienti di un bar. La vicenda si era conclusa con il 60enne straniero denunciato a piede libero.

