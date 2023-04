Primo maggio a Olbia, al Matherland giochi a metà prezzo

Al Matherland di Olbia si paga la metà.

Il Matherland di Olbia ha proposto un’offerta imperdibile in occasione della celebrazione del primo maggio, offrendo ai suoi visitatori uno sconto del 50%. L’iniziativa ha ottenuto indubbiamente un grande successo e si prevede il tutto esaurito.

In questi giorni diverse famiglie e gruppi di amici si sono recati al parco per trascorrere una giornata spensierata e divertente. Un diversivo per staccare dalla routine quotidiana e provare le tantissime attrazioni presenti nel parco divertimenti.

