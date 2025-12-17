Rara anatra ferita e disorientata cammina nel centro di Olbia

Un’anatra ferita e disorientata nel centro di Olbia.

Questa mattina, nel centro di Olbia, un’anatra ferita e disorientata ”passeggiava” per il Corso Umberto. L’uccello, della specie Cairina moschata – detta anatra muta – ha attirato curiosità tra i passanti, poiché si tratta di una razza che in Italia e, in particolare, a Olbia non è comune vedere rispetto al diffuso germano reale.

Così è stato allertato un veterinario e l’animale, che non riusciva a volare, è stato soccorso. Non è chiaro se l’anatra muta ha un proprietario e sia fuggita da qualche cortile. L’anatra muta è originaria delle zone tropicali e subtropicali del continente americano. Il suo areale naturale si estende dal Messico meridionale fino al Sud America, toccando paesi come Brasile, Paraguay e Argentina settentrionale. Spesso questi uccelli sono venduti negli allevamenti.

