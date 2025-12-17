Il corpo forse in mare, le ricerche di Rosa Bechere a Olbia

La scomparsa di Rosa Bechere.

Riprendono le ricerche in mare a tre anni dalla scomparsa di Rosa Bechere, 62 anni, pensionata disabile scomparsa nel novembre 2022. Le operazioni si concentrano nelle acque del golfo di Olbia e attorno all’isola di Mezzo.

In superficie e sott’acqua si muovono carabinieri, guardia costiera, sommozzatori, cacciatori di Sardegna. È un lavoro paziente e ostinato, reso più gravoso dalla complessità delle operazioni e dal tanto tempo trascorso dalla scomparsa di Rosa. La nuova fase delle ricerche nasce dalla riapertura dell’inchiesta da parte della Procura generale di Sassari ed è seguita dal pubblico ministero di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, che coordina le attività investigative sul territorio.

L’accusa.

L’accusa ha indicato la coppia, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagata per omicidio e occultamento di cadavere. Entrambi hanno sempre respinto le accuse. Nelle scorse settimane il Ris di Cagliari ha effettuato nuovi accertamenti nelle abitazioni riconducibili alla coppia, tra Olbia e la frazione di Su Canale, nel comune di Monti.

