Malore mentre lavora in pizzeria, Olbia piange Angelo Mureddu

Addio ad Angelo Mureddu.

Un malore improvviso si è portato via, a soli 48 anni, Angelo Mureddu, che è venuto a mancare mentre lavorava nel suo ristorante “Sant’Ignazio” a Olbia. Una notizia che ha lasciato increduli sia la città di Olbia, dove l’uomo era molto conosciuto per aver lavorato in diverse pizzerie della zona, sia la sua città di origine Lodine, in provincia di Nuoro.

Mureddu era conosciuto come un grande lavoratore e imprenditore della città. Aveva infatti negli anni aperto alcune attività in varie località di Olbia. Era molto stimato sia per la sua simpatia, sia per le sue incredibile doti culinarie.