Il gesto di solidarietà di una pizzeria di Olbia.

Il prezzo del pellet è alle stelle, nonostante il periodo ancora caldo e tante famiglie di Olbia non riusciranno a riscaldarsi per l’inverno. La solidarietà, che non si è mai spenta nella città gallurese, ha portato un imprenditore locale a donare al noto Antonio Dessì Tango, da sempre impegnato verso chi ha più bisogno, i soldi per acquistare il pellet e distribuirlo a chi si trova in difficoltà.

Il noto “sindaco dei poveri”, come si definisce Dessì sui social, ha acquistato una pedana di pellet e ha cominciato a distribuirlo ieri pomeriggio. “Un imprenditore, Silvio Meddas, mi ha pagato una pedana di pellet – dice Tango sui social -. Ora ho iniziato a caricarlo e lo darò alle persone anziane che sono in difficoltà. Un poco per uno cerco di accontentarli. Ho caricato il primo viaggio e farò casa per casa. Ringrazio il proprietario delle pizzerie di Olbia, che nonostante la crisi ha deciso di pagarmi tutto questo ben di Dio, dicendomi dallo a chi meglio credi”.