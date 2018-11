Tragedia in un ambulatorio medico.

Un uomo si è sentito male mentre stava facendo la fila dal suo medico di base per delle ricette. E’ successo questa mattina presso l’ambulatorio del medico Settimo Nizzi in Corso Umberto a Olbia. Stava facendo la fila quando ha accusato il malore, un infarto che l’ha poi stroncato. La notizia è stata resa nota dal quotidiano on line Olbianova, del noto giornalista Mauro Orrù.

Giovanni Giua, noto calduggina, residente a Olbia, è morto questa mattina verso le 10.00. Il medico nonché il sindaco Nizzi ha cercato in ogni modo di rianimare l’uomo ma ogni tentativo è stato vano. A niente è valso l’arrivo imminente dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

(Visited 2.306 times, 2.306 visits today)