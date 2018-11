Il reparto di Neonatologia in città.

Se un anno fa il Giovanni Paolo II di Olbia rischiava di avere problemi con la nascita del reparto di neonatologia, ora la situazione pare stia cambiando. Nella conferenza socio sanitaria, avvenuta oggi a Olbia, l’assessore regionale Arru conferma l’apertura del reparto nell’ospedale di Olbia entro il 2020. Sono i numeri a parlare. Ogni anno Olbia ha una media di 900 parti e quindi avrà il suo reparto di neonatologia.

Il futuro reparto di terapia intensiva Neonatale accoglierà i bambini prematuri o affetti da altre patologie che richiedono cure speciali. Per questi bambini spesso sono necessari tempi di ricovero particolarmente lunghi, a volte di mesi e tutti da Olbia vengono trasferiti a Sassari o Cagliari. Entro due anni finalmente Olbia avrà il reparto di neonatologia, sarà un importante risultato per la città e per tutta la Gallura.

