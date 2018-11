Incidente sotto la pioggia.

Pioveva a dirotto, quando è avvenuto l’impatto fuori strada, forse dovuto a uno sbandamento sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. Erano le 13.00 circa quando una Smart ha perso il controllo vicino al bivio per Cala Sassari, sulla strada per Golfo Aranci, ribaltandosi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e pare non ci siano feriti. Traffico rallentato da e per Golfo aranci. Cosa sia successo, esattamente, lo stabiliranno i rilievi della polizia locale.

