I randagi della zona industriale di Olbia.

I tir e i capannoni della zona industriale di Olbia sono la loro casa. È il destino di una ventina di cani, che hanno incrociato il buon cuore di Barbara Ponsano, che si è impegnata a dar loro da mangiare per sedare anche la possibile aggressività.

Da qualche tempo però la situazione si è complicata e la volontaria ha lanciato un appello chiedendo aiuto ad altri generosi per sfamarli. “Da quando ho perso il lavoro chiedo una mano per loro. I randagini sono sempre di più – dice Barbara -. Ho dato circa una trentina di cuccioli alla Lida, gli altri non si fanno prendere”.

Diversi gli interventi dopo le chiamate di Barbara per far avvicinare gli animali, che sono molto diffidenti e non è facile toglierli dalla strada. La volontaria denuncia anche l’indifferenza in città. “Mi stanno facendo la guerra per non far loro da mangiare – si sfoga -. Mi minacciano che invado la proprietà altrui e hanno detto che se non si fanno catturare è perché io gli dò da mangiare, ma non è così. Sono nati in strada, se si fossero fatti pendere li avrei anche portati con me”. Ma sono tanti però anche le persone che hanno preso a cuore l’iniziativa di Barbara. All’appello hanno aderito alcuni residenti, che hanno contribuito a fare delle donazioni per dare da mangiare ai randagi.

