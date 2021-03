Il Vermentino di Gallura.

L’unico vino sardo DOCG è il Vermentino di Gallura. DOCG significa denominazione di origine controllata e garantita ed è un marchio che indica al consumatore l’origine geografica del vino. Prodotto in Gallura e autentico.

Così il Vermentino gallurese si distingue per la sua qualità e incuriosisce una sua particolarità storica e geografia differente dal resto dell’Isola. Il Vermentino è un vitigno recente impianto di origine corsa e risale soltanto all’Ottocento. Poi, dalla Gallura si è subito diffuso in tutta la Sardegna, ma il Vermentino DOCG si può produrre solo nei territori originari. Nel resto dell’Isola è concessa la produzione soltanto con il nome Vermentino di Sardegna DOC.

Per i non esperti è curioso scoprire che il marchio è dato dalla particolarità geografia del territorio. Solo in Gallura vi sono terreni aridi e granitici adatti a conferire al vitigno un’intensità aromatica e una complessità tale da conferirgli la protezione sotto una DOCG. Fattore che incide sia in termini di prezzo che di qualità.

