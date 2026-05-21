Poste chiuse a Vaccileddi per lavori, ecco quando riapriranno

Chiuse per lavori le Poste di Vaccileddi.

A Vaccileddi, frazione di Loiri Porto San Paolo, sono stati avviati anche nell’ufficio postale i lavori di ristrutturazione previsti nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che punta a riqualificare le sedi presenti nei comuni con meno di 15mila abitanti e ad ampliare l’offerta dei servizi attraverso l’integrazione con quelli della Pubblica Amministrazione. L’intervento rientra nel programma di potenziamento della rete territoriale con cui Poste Italiane intende mantenere e rafforzare la propria presenza nei centri minori, garantendo continuità operativa e introducendo nuove funzionalità dedicate ai cittadini, anche in contesti in cui si registra una progressiva riduzione dei servizi.

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Durante tutto il periodo dei lavori, l’azienda ha comunicato che i servizi saranno comunque assicurati alla clientela di Vaccileddi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata attivata presso l’ufficio postale di San Teodoro, in via Toscana. Lo sportello sarà operativo a partire da giovedì 21 maggio secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35, con la sede dotata anche di Atm Postamat attivo 24 ore su 24.

Poste Italiane ha inoltre ricordato la disponibilità dei canali digitali, tra cui l’app e il sito ufficiale, che consentono di svolgere numerose operazioni a distanza, dai pagamenti dei bollettini ai servizi di spedizione e tracciamento, fino ai bonifici e alla gestione delle operazioni finanziarie, senza necessità di recarsi allo sportello. La riapertura dell’ufficio postale di Vaccileddi nella sede rinnovata è prevista al termine degli interventi, che salvo imprevisti avranno una durata stimata di circa 25 giorni.

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