Arzachena, l’allarme dei parenti: “Fino a 40 gradi nella casa di riposo”

La segnalazione di una parente di uno degli ospiti della casa di riposo di Arzachena.

È giunta alla redazione la segnalazione di una parente di uno degli ospiti presso la comunità alloggio e integrata di Arzachena, nella quale non sarebbero presenti sistemi di condizionamento dell’aria. “Gli ospiti della struttura boccheggiano con le temperature incredibili di questi giorni, con temperature di 35-40°. Siamo in difficoltà noi parenti che andiamo a trovarli. Figuriamoci per gli ospiti della struttura, persone fragili e in alcuni casi con patologie”, afferma la donna.

Caldo estremo.

In questi giorni in cui il caldo estremo sta rendendo l’aria irrespirabile, secondo la segnalazione non sarebbero stati installati presso la casa di cura e di riposo gli split. Il cui acquisto sarebbe stato previsto dall’Amministrazione per il tramite di un appalto, ma in ritardo. “Ovviamente non è colpa di chi gestisce la struttura, anche loro subiscono la situazione. Ma dell’Amministrazione comunale. Avrebbero dovuto essere installati molto prima, per poter affrontare i mesi estivi, e non a stagione inoltrata”, commenta la donna.

Le foto inviate dalla donna mostrano due termometri ambientali indicanti la temperatura all’interno della struttura: uno segna 35°C, l’altro 33°C. Sembra, pertanto, urgente un intervento rapido, affinché gli ospiti della struttura possano evitare di patire il caldo estremo di questi giorni. Stamane sarebbero stati allertati dai parenti degli ospiti della struttura anche carabinieri e guardia di finanza.

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