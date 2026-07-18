Il nuovo sistema nei parcheggi della stazione di Olbia.

Un sistema di accesso e pagamento completamente automatizzato, senza più bisogno di ritirare il ticket all’ingresso: è la novità annunciata da Aspo per il parcheggio della stazione di Olbia, dove sarà attivata una nuova modalità pensata per semplificare e velocizzare la sosta degli automobilisti. Il meccanismo si basa sul riconoscimento automatico della targa del veicolo, che diventa l’unico elemento necessario per registrare ingresso, permanenza e uscita dall’area di sosta. All’arrivo non sarà più richiesto alcun biglietto: le telecamere identificheranno il mezzo e ne assoceranno la presenza all’interno del parcheggio. Lo stesso sistema verrà utilizzato al termine della sosta per calcolare il tempo trascorso e consentire il pagamento.

L’obiettivo è ridurre le attese e rendere più fluido il transito, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso. Per completare l’operazione in modo rapido, viene suggerito l’utilizzo delle colonnine di uscita dotate di Pos e tecnologia contactless. In questo caso, una volta raggiunta la barriera, il sistema riconosce la targa e permette di effettuare direttamente il pagamento, senza ulteriori passaggi. Rimane comunque attiva un’alternativa per chi preferisce saldare la sosta prima di raggiungere l’uscita. Le casse automatiche consentiranno infatti di inserire il numero di targa e procedere al pagamento in anticipo, mantenendo una modalità già familiare a molti utenti.

Per accompagnare l’introduzione del nuovo sistema, all’interno del parcheggio sarà installata una segnaletica dedicata, con indicazioni utili sul funzionamento e sulle diverse opzioni di pagamento disponibili. L’iniziativa si inserisce nel processo di digitalizzazione dei servizi legati alla mobilità urbana, con l’intento di migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare la gestione degli spazi di sosta.

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