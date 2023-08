Evade 4 volte dai domiciliari a Olbia, va in carcere il ladro seriale

Il ladro aveva compiuto diversi furti a Olbia e Palau.

Un ladro 21enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Olbia Centro e portato nel carcere di Bancali a Sassari. È accusato di aver compiuto vari furti tra Olbia e Palau. Nonostante fosse ai domiciliari, si è evaso ben quattro volte nel corso dell’ultimo mese.

I carabinieri, dopo aver effettuato controlli nella sua abitazione senza trovarlo, hanno cercato il giovane per oltre un giorno, riuscendo infine a rintracciarlo e denunciarlo per evasione. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha ora disposto la sua detenzione in carcere.

