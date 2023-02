L’Aspo di Olbia cerca personale.

L’Aspo di Olbia ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 20 candidati a cui attingere per eventuali assunzioni con profilo Operatore di esercizio, secondo le proprie insindacabili esigenze organizzative e produttive, e con le tipologie contrattuali part-time o full-time, a tempo indeterminato o determinato, apprendistato full-time o part-time, e comunque con quelle consentite dalla normativa vigente all’atto dell’assunzione.

La selezione non ha natura di concorso pubblico e la partecipazione alla stessa non costituisce per la società impegno all’assunzione. Tutte le comunicazioni relative all’iter selettivo avverranno esclusivamente mediante pubblicazione sul sito www.aspo.it, nella sezione Società Trasparente, sottosezione Selezione del Personale, Reclutamento del personale, Avvisi di selezione, Selezione Operatori d’esercizio 2023.