I nuovi percorsi della linea 5 a Olbia.

A Olbia Aspo comunica che dal 1 luglio in via sperimentale la linea 5 verrà sdoppiata in 2 percorsi distinti;

Linea 5 – Olbia – Porto Rotondo:

Linea 5 – Olbia Porto Istana.

Una scelta fatta “Nell’ottica dell’impegno aziendale, volto a soddisfare le necessità prospettate dall’utenza”, spiega l’azienda. I nuovi percorsi e i nuovi orari sono disponibili sull’app ufficiale ASPO Olbia e sul sito https://www.aspo.it/

(Visited 1 times, 1 visits today)