L’iniziativa a Olbia.

Domenica 4 luglio l’Associazione Prospettiva Donna Centro Antiviolenza con il supporto di Sea Fever Srl, Boomerang Sailing Charter, La Lega Navale Italiana sezione di Olbia e la Guardia Corstiera Italiana prenderà parte ad un importante evento di sensibilizzazione nazionale organizzato dall’Associazione 10.000 Vele di Solidarietà.

L’iniziativa, intitolata “10.000 vele contro la violenza di genere: cambiamo rotta”, prevede di issare un lungo nastro rosso sugli alberi di tutte le barche in navigazione come segno distintivo per esprimere un tangibile sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Alcune imbarcazioni ospiteranno le operatrici del Centro Antiviolenza Prospettiva Donna e le persone che vogliono sostenere l’iniziativa.

L’evento sarà presentato presso la Lega Navale Italiana Sezione di Olbia alle ore 11 del 4 luglio, con partenza a vela in direzione Marina dell’Isola, dove sarà offerto un rinfresco. La manifestazione sarà allietata dal contributo musicale di tre musicisti di Olbia: Giovanni Del Fonso, Daniele Gala e Ottavio Cocco che hanno voluto sostenere l’iniziativa.

Parteciperanno all’evento, le imbarcazioni ormeggiate nei porti di Marina dell’Isola, Lega Navale di Olbia, Marina di Portisco e Cala dei Sardi di Cannigione.

