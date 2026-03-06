Auto scivola da bisarca a Olbia, sanzionato il conducente

Un’auto è scivolata dalla bisarca a Olbia.

Un incidente ha coinvolto un’auto trasportata da una bisarca lungo la rampa che conduce alla rotonda Europa dalla sopraelevata nord a Olbia, causando la perdita del mezzo durante la manovra. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato gli accertamenti del caso e ha elevato una sanzione al conducente responsabile dell’episodio.

L’evento ha temporaneamente creato rallentamenti sul traffico in quel tratto, mentre gli agenti hanno provveduto a garantire la sicurezza e a rimuovere il veicolo per ripristinare la normale circolazione.

