L’auto nell’area pedonale di via Porto Romano a Olbia.

Di sicuro ha sbagliato strada. E quando si è accorto di essersi infilato in un cul de sac ormai era troppo tardi. Allora ha fatto quello che avrebbero fatto in molti. Ha prima tentato di attraversare via Porto Romano a Olbia, che da qualche mese è stata trasformata in un’area pedonale per bambini, facendo finta di niente.

Ma passando con le ruote sul tappeto verde, la sua auto ha iniziato a slittare. Allora ha innestato la retromarcia e ha cercato di tornare indietro. Il tutto sotto gli occhi di diversi olbiesi, che hanno filmato la disavventura, e delle telecamere della Ztl, che non mancheranno di recapitare l’infrazione al malcapitato.

L’episodio è accaduto la scorsa sera nel centro storico di Olbia. Un’auto, non accorgendosi dei segnali, si è infilato nella Ztl e ha poi svoltato in via Porto Romano, dove fino ad alcuni mesi fa in effetti si poteva transitare. Solo dopo aver percorso i primi metri della nuova isola pedonale, si è accorto che era impossibile il transito e ha cercato di tornare indietro. Intanto, il video con le ardite manovre dell’automobilista è diventato virale. La polizia municipale è già risalita al proprietario del mezzo.

